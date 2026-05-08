Боец Белка назвала освобождавших Мариуполь солдат 9-го полка виртуозами войны

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Военнослужащие 9-го отдельного полка морской пехоты Народной милиции ДНР (нынешнее название — 9-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада ВС России), принимавшие участие в освобождении Мариуполя, являются виртуозами войны. Таким мнением поделилась с ТАСС лейтенант беспилотной роты 42-й мотострелковой дивизии, уроженка Донбасса с позывным Белка.
По словам военнослужащей, во время боев за Мариуполь ее батальон, состоящий из донецких добровольцев, был передан в подчинение 9-го полка, который был укомплектован бойцами с большим боевым опытом.
«Нас отдали в подчинение легендарному 9-му полку, донецким морпехам. Это ребята с колоссальным боевым опытом, которые с 2014 года держали линию фронта, начиная от Безыменного, Саханки и до Ласпы. Монстры! Просто монстры! Виртуозы войны! Я каждого помню из девятки. Их огромный боевой опыт нам пригодился, и в Мариуполе благодаря им многие выжили», — сказала она.
По словам офицера, ее батальон был готов выдвинуться в сторону Мариуполя в течение часа после получения приказа.
Бои за Мариуполь начались 25 февраля 2022 года и заняли почти два месяца. 21 апреля президент России Владимир Путин поздравил министра обороны Сергея Шойгу с освобождением города. Под контролем украинской стороны на тот момент оставалась территория предприятия «Азовсталь», где, по информации российских военных, находилась примерно треть от первоначального гарнизона Мариуполя, включая боевиков националистического формирования «Азов» (запрещено в РФ, признано террористическим). Выход последних украинских военных с территории предприятия завершился 20 мая. В общей сложности, по информации Минобороны РФ, сдались 2 439 человек, 531 из них покинул «Азовсталь» в последний день.