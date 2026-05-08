Боец Белка назвала освобождавших Мариуполь солдат 9-го полка виртуозами войны

Бои за Мариуполь начались 25 февраля 2022 года и заняли почти два месяца. 21 апреля президент России Владимир Путин поздравил министра обороны Сергея Шойгу с освобождением города. Под контролем украинской стороны на тот момент оставалась территория предприятия «Азовсталь», где, по информации российских военных, находилась примерно треть от первоначального гарнизона Мариуполя, включая боевиков националистического формирования «Азов» (запрещено в РФ, признано террористическим). Выход последних украинских военных с территории предприятия завершился 20 мая. В общей сложности, по информации Минобороны РФ, сдались 2 439 человек, 531 из них покинул «Азовсталь» в последний день.