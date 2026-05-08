Нутрициолог Цвинария: шашлык рекомендуется сочетать с помидорами и зеленью

Майские застолья нередко сопровождаются тяжестью и дискомфортом в ЖКТ. Основные причины — переедание, обилие жирной еды, быстрый приём пищи и сочетание с алкоголем. У некоторых людей также может быть замедленный отток желчи, особенно при наличии хронических заболеваний печени и желчного пузыря.
Как объяснила в беседе с RT президент Независимой Ассоциации Интегративных Специалистов и проектов в индустрии здоровья (НАИС) семейный нутрициолог, эксперт рынка НТИ «Хелснет» Антонина Цвинария, чтобы снизить нагрузку на пищеварение, лучше выбирать в качестве гарнира лёгкие, некрахмалистые овощи — огурцы, помидоры, зелень.
«Сам шашлык должен быть хорошо прожаренным, но без обугливания. Людям с желчнокаменной болезнью или нарушением моторики желчевыводящих путей (дискинезией) стоит быть особенно осторожными — жирная пища может спровоцировать обострение», — предупредила собеседница RT.
По её словам, оптимальная порция мяса — 200—300 г, при чувствительном ЖКТ — до 100 г.
«Не лишним будет отказаться от алкоголя и десерта», — посоветовала эксперт.
Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова в беседе с RT рассказала о принципах питания, которых стоит придерживаться во время майских праздников.