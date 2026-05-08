Трамп заявил, что переговоры с Ираном идут очень хорошо

ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости. Переговоры США и Ирана идут очень хорошо, утверждает американский президент Дональд Трамп.
Соответствующее заявление он сделал после иранской атаки против трех эсминцев США в Ормузском проливе. Атака, по заверению центрального командования ВС США, была отбита, а после — нанесен удар по объектам ВС Ирана.
«Переговоры идут очень хорошо», — заверил он журналистов в Вашингтоне.
Трамп также заявил, что Иран якобы хочет сделки больше, чем США.
«И лучше им подписать соглашение поскорее», — подытожил американский лидер.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше