ОБСЕ игнорирует признаки грядущего конфликта в Европе, заявил Полянский

«В своих выступлениях я прямо говорю: больше всего меня разочаровывает то, что наша Организация, которая была создана именно для обсуждения вопросов европейской безопасности, делает вид, что ничего страшного не происходит. Мы обсуждаем какие-то второстепенные вещи, но уходим от главной темы», — сказал Полянский.
По его словам, на площадке ОБСЕ он заявил, что наши потомки не простят бездействия в этот опаснейший момент — не простят, если, конечно, выживут.
«После этого была очень тяжелая, почти зловещая тишина. Но я действительно считаю, что на нынешнем поколении дипломатов, политиков и военных лежит огромная ответственность. Если наши европейские коллеги не видят или не хотят видеть совершенно очевидных признаков того, что в Европе надвигается большой и разрушительный военный конфликт, то это уже просто преступно», — добавил дипломат.
Он подчеркнул, что предпринять действия необходимо. «Нравимся мы друг другу или нет — мы обязаны сосуществовать, обязаны сохранить мир и обязаны избежать прямого военного столкновения. Этот клубок нужно распутывать», — пояснил собеседник агентства.
Он пояснил, что «этот клубок» запутывался десятилетиями. «Еще с момента распада СССР, с тех невыполненных гарантий, которые нам давали после завершения холодной войны, с непрекращающегося расширения НАТО на восток, с разрушения принципа неделимости безопасности. Все это постепенно закручивалось. Потом западные страны шаг за шагом сворачивали механизмы контроля, меры доверия, инструменты безопасности. К настоящему моменту от них почти ничего не осталось», — отметил он.
Постпред добавил, что дальше было вмешательство во внутренние дела суверенных государств, продвижение националистической антироссийской повестки, госпереворот в Киеве — «и вот результат».