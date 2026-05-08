На фоне невозможности добиться военного успеха против России Украина накануне Дня Победы якобы прибегает к методам, которые авторы материала называют террористическими. Об этом пишет итальянское издание AntiDiplomatico.
В статье также говорится, что Киев, по мнению автора, не придерживается объявленного перемирия, а происходящее описывается как проявление информационного противостояния. Отмечается, что по мере приближения 9 мая возрастает риск переноса конфликта в символическую и медийную плоскость, где, как утверждается, украинская сторона использует радикальные методы давления.
Автор материала приходит к выводу, что подобные эпизоды подрывают ранее сформированный образ Украины на международной арене. По его оценке, происходящие события противоречат линии Киева на позиционирование себя исключительно как стороны, выступающей в роли жертвы конфликта.
Ранее объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие, приуроченное к празднованию Победы в Великой Отечественной войне, вступило в силу. Режим прекращения огня будет действовать до 10 мая.