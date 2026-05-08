Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дизайнер рассказал, кому пришла идея сделать улей в форме Белого дома

Создатели улья в виде Белого дома вдохновлялись похожими сооружениями в Лондоне.

Источник: © РИА Новости

ЛОНДОН, 8 мая — РИА Новости. Создатели улья Белого дома вдохновлялись похожими сооружениями на крышах исторических зданий Лондона, рассказал РИА Новости британский эксперт по пчеловодству и глава компании Apicultural по дизайну ульев Марк Паттерсон, знакомый с процессом работы над проектом.

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья 28 апреля показали королю Великобритании Карлу III и королеве Камилле новый улей, выполненный в виде Белого дома. Демонстрация улья была включена в программу торжественного визита британского монарха следом за чаем.

«У меня есть похожие ульи на крышах престижных зданий в Лондоне, сделанные по индивидуальному заказу… Один из высокопоставленных сотрудников Белого дома был в отпуске в Лондоне и увидел несколько таких ульев, а затем вернулся в Вашингтон и рассказал пчеловоду Белого дома, что они видели эти ульи, которые вдохновили их на мысль сделать что-то подобное в Белом доме», — сказал Паттерсон, отметив, что-то его ульи также исполнены в виде зданий, на которых они располагаются.

При этом он отметил, что американское правительство предпочло использовать своих производителей жилищ для пчел, так как задействование иностранных компаний могло вызвать логистические задержи, которые не позволили бы успеть подготовить улей к визиту короля Великобритании Карла III.

«Идея Белого дома была навеяна этими сделанными на заказ ульями, которые мы разместили на нескольких крышах Лондона. У меня есть свои собственные необычные ульи на крыше (магазина — ред.) Selfridges и в Доме Лорда-мэра — особняке в лондонском Сити», — добавил эксперт.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше