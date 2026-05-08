Генерал Липовой объяснил сложный маршрут полета Фицо в Москву на 9 мая

«Разногласия, которые на сегодняшний день мы наблюдаем в Европе, показывают, что между странами ЕС согласия и консолидации никакой нет. Ситуация с перелетом словацкого лидера на парад 9 мая в Москве стала очень ярким примером. Сразу очевидны эти противоречия, когда каждая страна пытается на этом перелёте получить какие-то свои дивиденды или выставить какие-то претензии, казалось бы, своему же партнёру, члену ЕС и члену НАТО непосредственно в Европе. Ближайшие соседи, Прибалтика, сразу отказали ему в перелёте, непосредственно другие страны не поддержали этот перелёт. Но несмотря на эти разногласия он нашёл способ, как прилететь в Москву, хотя это перелёт гораздо длиннее, чем нескольких лет назад», — отметил Липовой.