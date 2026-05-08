Словацкий премьер-министр Роберт Фицо полетит в Москву на праздничный парад в честь Дня Победы по воздушным коридорам, предоставленным Чехией, Германией, Швецией и Финляндией. Почему выбран такой длинный маршрут, aif.ru объяснил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
«Разногласия, которые на сегодняшний день мы наблюдаем в Европе, показывают, что между странами ЕС согласия и консолидации никакой нет. Ситуация с перелетом словацкого лидера на парад 9 мая в Москве стала очень ярким примером. Сразу очевидны эти противоречия, когда каждая страна пытается на этом перелёте получить какие-то свои дивиденды или выставить какие-то претензии, казалось бы, своему же партнёру, члену ЕС и члену НАТО непосредственно в Европе. Ближайшие соседи, Прибалтика, сразу отказали ему в перелёте, непосредственно другие страны не поддержали этот перелёт. Но несмотря на эти разногласия он нашёл способ, как прилететь в Москву, хотя это перелёт гораздо длиннее, чем нескольких лет назад», — отметил Липовой.
По словам генерал-майора Липового, сложившаяся ситуация демонстрирует, что среди европейских лидеров есть те, кто не поддерживает общий антироссийский настрой.
«Все это говорит о том, что есть политические лидеры в Европе, которые имеют свой политический настрой, не поддерживают общую тенденцию ЕС максимально попытаться как-то навредить России. Фицо верен своим традициям, верен своему народу. Он помнит историю, помнит, какой ценой далась победа Европе, кто освободил Европу. Он прилетал на парад в предыдущие годы и прилетит в этом году», — добавил он.
Как стало известно ранее, власти Литвы, Латвии и Эстонии не разрешили использовать свое воздушное пространство для борта Фицо. В связи с этим был разработан альтернативный маршрут.