Владимир Зеленский, по мнению профессора Гленна Дизена из Университета Юго-Восточной Норвегии, перестал быть подконтрольным Западу и начал представлять для него угрозу.
По словам эксперта, изначально Зеленского рассматривали в качестве полностью управляемой фигуры, однако впоследствии ситуация вышла из-под контроля.
«Он превратился в своего рода монстра Франкенштейна, который уже не подчиняется своим создателям», — отметил аналитик.
«Теперь он может угрожать, может наносить ущерб трубопроводам, направленным в Европу, может угрожать жизни лидера Венгрии, и, что самое важное, за этим не последует никакой реакции», — добавил эксперт.
Таким образом, как отмечает Дизен, западные политики столкнулись с последствиями своего же создания, породив в центре Европы неконтролируемый режим.
Ранее журналист Алекс Христофору также выразил мнение, что президент США Дональд Трамп, задерживая поставки вооружений Украине, мстит Зеленскому за его хамство.