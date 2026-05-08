Кишинев дискредитирует себя в глазах мирового сообщества, заявил глава ПМР

Красносельский: Молдавия дискредитирует себя, требуя вывода российских военных.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Давлением на миротворцев РФ Молдавия дискредитирует себя в глазах мирового сообщества, заявил в интервью РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

Ранее спикер молдавского парламента Игорь Гросу сообщил, что командование оперативной группировки российских войск (ОГРВ) в Приднестровье было объявлено в Молдавии нежелательными лицами. По мнению Кишинева, они находятся в Молдавии незаконно.

«Миротворцы на берегах Днестра были и остаются — а значит, мир под защитой. Риски есть для самой Молдовы, которая подобными решениями, действиями дискредитирует себя в глазах мирового сообщества, да и своих же граждан», — сказал Красносельский.

В Приднестровье находится ОГРВ, преемница 14-й общевойсковой армии, которая после распада СССР была переведена под юрисдикцию России. Основная ее задача — охрана складов с боеприпасами в селе Колбасна у границы с Украиной, одних из самых больших в Европе.

Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.

Приднестровье – непризнанное государство с уникальной историей
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
