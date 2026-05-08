«Единая Россия» продолжает акцию «Подарки ветерану» в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Партийцы и сторонники, депутаты всех уровней поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем Победы.
Губернатор края, секретарь Красноярского регионального отделения партии «Единая Россия» Михаил Котюков навестил Семёна Гришанова. Глава пообщался с фронтовиком и его родными, передал подарки и поздравил в преддверии 81-й годовщины Великой Победы.
«При каждой встрече с Семёном Семёновичем не перестаю восхищаться его жизнелюбием и силой духа. В день прибытия Поезда Победы Семён Семёнович приглашал в гости. С удовольствием сегодня его проведал и поздравил с наступающим праздником. Передал подарки от жителей края и коллег из партии “Единая Россия”, — отметил Михаил Котюков.
Депутат краевого парламента, директор Военно-инженерного института СФУ Евгений Гарин поздравил Нину Александровну Качаеву. Когда началась Великая Отечественная война, ей было всего 15 лет. Продолжить учёбу не удалось — война изменила всё. Вместе с родителями и младшим братом девушка пошла работать на военный машиностроительный завод в Ярославле. После заводской смены спешила в соседний госпиталь, чтобы помогать раненым бойцам. А когда госпиталь стал готовиться к переезду ближе к фронту, вместе с подругами, приписав себе пару лет, отправилась санитарным поездом из Ярославля в Калининград. Всю войну самоотверженно трудилась санитаркой, проявляя мужество и сострадание, спасая жизни советских солдат. День Победы она встретила на дежурстве в госпитале города Каунас.
Евгений Гарин отметил, что Нина Александровна Качаева является ярким примером стойкости, самоотверженности и преданности Родине: «Её жизненный путь — это достойная уважения часть нашей общей истории. Мы гордимся такими людьми. Важно, чтобы о них знала и помнила молодёжь».
Депутат краевого парламента Елена Пензина навестила Прасковью Петровну Крапивину.
«Каждый раз, когда приезжаю, Прасковья Петровна обязательно читает мне стихи. Во время Великой Отечественной войны, будучи совсем молодой девчонкой, она спасала раненых бойцов. Сегодня с ней рядом ее великолепная и дружная семья, а главное — дочь, которая окружила маму заботой!», — рассказала Елена Пензина.
Отметим, Всероссийскую акцию «Подарки ветерану» ежегодно проводят партия «Единая Россия» и движение «Волонтеры Победы». Сохранение исторической памяти и забота о старшем поколении являются приоритетами народной программы «Единой России».