ДОНЕЦК, 8 мая. /ТАСС/. Отсутствие реакции Запада на атаки со стороны ВСУ по мирным жителям и гражданским объектам демонстрирует политику двойных стандартов. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава ДНР Денис Пушилин.
«Да никто не обращает внимания, не обращает давно. У нас это удивления не вызывает. С 2014 года мы с этим столкнулись. Это нынешний украинский режим и это нынешние двойные стандарты, которые стали, к сожалению, нормой сейчас для западного сообщества», — сказал Пушилин.
Он подчеркнул, что западное сообщество переписывает факты и подает в нужном им формате.
Узнать больше по теме
Биография Дениса Пушилина
Российский политик и глава ДНР — Денис Пушилин, чья жизнь и карьера тесно переплетены с судьбой Донбасса. За десять лет он прошел путь от общественного активиста до ключевого регионального лидера. Рассказываем об основных этапах жизни политика.Читать дальше