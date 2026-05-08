Согласовать акции на 9 Мая в Швейцарии было непросто, заявил генконсул

ЖЕНЕВА, 8 мая — РИА Новости. Согласовать акции в честь Дня Победы в Швейцарии было непросто, сообщил РИА Новости генеральный консул России в Женеве Игорь Попов.
Он напомнил, что ключевым событием в честь Дня Победы является возложение венков к Братской могиле советских воинов на кладбище Хернли недалеко от Базеля.
«Каждый год в последние годы очень непросто проходит согласование. Были ограничения с точки зрения количества участников со стороны местных властей, не торопились с выдачей разрешения на это мероприятие», — сказал консул.
По его словам, вторая часть мероприятия, шествие «Бессмертного полка», к которой присоединяются соотечественники и «Ночные волки», — «наиболее чувствительная для швейцарских властей по количеству людей».
Разрешение на проведение «Бессмертного полка» в Женеве дали всего за неделю до мероприятия, при том что заявка была подана еще в январе. В 2023 году «Бессмертный полк» не проводился, а в 2024 акция была организована на территории постпредства РФ при ООН.
«Что касается Женевы, у нас тоже есть чувствительная вещь, потому что до 2022 года марши проходили вдоль озера, это было праздничное шествие, как оно и должно быть. В прошлом году в первый раз после 2022 года получилось провести его в публичном пространстве. В этом году тоже будет все статично», — сказал он.
При этом консул отметил, что, несмотря на это, «Бессмертный полк» — интересное и красочное мероприятие, где звучат песни и читают стихи.