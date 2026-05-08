Бундесвер начнет штрафовать немцев, не заполнивших анкету о военной службе

Министерство обороны Германии намерено применять штрафы в размере 250 евро к молодым гражданам, не предоставившим сведения в анкете, касающейся вопросов прохождения военной службы, сообщает Der Spiegel.
По данным издания, с начала текущего года Бундесвер разослал свыше 206 тысяч подобных анкет мужчина и женщинам, достигшим 18-летнего возраста.
В анкете содержатся вопросы о состоянии здоровья, уровне физической подготовки и готовности к добровольному поступлению на военную службу.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с заявлением, что сталкивается с беспрецедентной волной критики и оскорблений в социальных сетях.
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.