В Гааге неизвестный подбросил петарду в офис партии «Демократы 66»

Неизвестный подбросил самодельное взрывное устройство из петарды в офис партии «Демократы 66» (D66) в Гааге. В здании произошел взрыв. Полиция задержала подозреваемого.

«Это трусливый акт запугивания. У меня есть послание для тех, кто думает, что может внушить страх: в демократических Нидерландах мы никогда не позволим насилию заставить нас замолчать», — сказал лидер партии и премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен (цитата по NOS).

По информации издания, петарду подбросили через щель для почты. В этот момент в помещении находилось около тридцати человек — там проходило мероприятие организации «Молодые демократы». По словам очевидцев, после взрыва здание заволокло дымом, в дверях вылетели стекла. Пострадавших нет.

«Демократы 66» — леволиберальная партия, позиционирующая себя как центристская. D66 принадлежит 26 из 150 мест в палате представителей. Глава партии Роб Йеттен занимает пост премьер-министра Нидерландов с февраля этого года.

