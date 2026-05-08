Трамп рассказал о надеждах на предстоящую встречу с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что собирается поехать с визитом в Китай, чтобы встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.
Глава Белого дома надеется, что переговоры в Пекине принесут хорошие результаты.
«Я думаю, что она будет замечательной. Он мой друг, мы хорошо ладим на протяжении многих лет», — сказал американский лидер, слова которого распространили журналисты пресс-пула Белого дома.
Трамп планирует посетить Китай с 14 по 15 мая.
Напомним, ранее президент США заявлял, что его встреча с Си Цзиньпином будет исторической. По его словам, в рамках его поездки должно быть достигнуто «очень многое». 5 мая американский госсекретарь Марко Рубио уточнил, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин на встрече поднимут вопрос Тайваня.
Издание Responsible Statecraft выразило мнение, согласно которому ближневосточный конфликт станет решающим фактором на переговорах президента США и председателя КНР.