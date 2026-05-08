В России предложили ввести оборотные штрафы за фальсификат продуктов

Ввести штрафы в размере половины стоимости контракта за поставку некачественного продовольствия в бюджетные организации предложила председатель общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющееся обращение к вице-премьеру России Дмитрию Григоренко.
Как следует из документа, авторы инициативы призывают кардинально ужесточить ответственность за нарушения при закупках для социальной сферы.
Общественники пояснили, что за первый факт поставки суррогата следует взыскивать 50% от суммы договора, но не менее одного миллиона рублей.
По их словам, повторные махинации или вред здоровью должны вести к пожизненному отстранению компаний и их руководителей от торгов.
«Мы предлагаем внедрить механизм оборотных штрафов и цифрового контроля», — сказано в письме.
Ранее депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с RT напомнил, что с 1 мая 2026 года стартовал новый этап расширения обязательной маркировки товаров в системе «Честный знак».