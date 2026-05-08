КНДР развернет новую дальнобойную артиллерию вдоль границы с Южной Кореей

Новые самоходные гаубицы будут развернуты вдоль границы с Южной Кореей к концу 2026 года, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как сообщает агентство, Ким Чен Ын посетил завод по производству боеприпасов, чтобы ознакомиться с производством 155-мм самоходной гаубицы нового типа. Орудиями планируется оснастить три батальона, которые будут размещены на границе. Дальность поражения боеприпасов превышает 60 км — в зону поражения также попадет Сеул.

По словам лидера КНДР, новые системы оружия полностью обновляют состав артиллерийских сил страны. Он также отметил успехи в борьбе «за укрепление национальной обороноспособности страны» в этом году.

Ким Чен Ын — биография, детство и личная жизнь лидера КНДР
Политическое руководство КНДР продолжает оставаться в центре внимания мировой общественности. Одним из ключевых лидеров страны считается Ким Чен Ын, возглавивший государство после смерти своего отца в 2011 году. Его политика направлена на укрепление военного потенциала, развитие экономики в условиях международных санкций и поддержание внутренней стабильности.
Читать дальше