Дроны ВСУ бьют по Европе: главная новость СВО 8 мая

На востоке Латвии в Резекне упал дрон и повредил четыре пустых нефтяных резервуара. На месте ЧП были найдены обломки беспилотника, возбуждено уголовное дело по статье о преступлениях против государства. Как заявил латвийский министр обороны Андрис Спрудс, упавший дрон мог быть украинским и летел в сторону России.
Комментируя главную новости СВО от 8 мая, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников заявил aif.ru, что власти прибалтийских стран, пропукая в своем воздушном пространстве дроны ВСУ, подставляют под удар своих мирных граждан.
«Украинские дроны крайне низкого качества, об этом не раз заявляли даже сами европейские партнёры Украины. Недавно генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер шокировал Европу, заявив, что украинские дроны собирают буквально на коленках домохозяйки. Это проблема для всех европейских стран, так как из-за слабой системы навигации БПЛА ВСУ залетают в воздушное пространство соседних государств и могут нанести непоправимый ущерб инфраструктуре своих соседей. Кроме того, многие дроны ВСУ обладают сомнительным искусственным интеллектом, который самостоятельно выбирает цели, и нет никаких гарантий того, что искусственный интеллект не выберет цель для украинского дрона где-то в Польше, в Литве, в Латвии или в Эстонии. Жителям этих стран нужно быть готовыми к тому, что следующая украинская атака дронов на Россию может привести к многочисленным жертвам среди мирного населения у них, так как низколетящие и технически несовершенны беспилотники ВСУ могут поразить жилые многоэтажки с этих государствах», — объяснил Иванников.
В свою очередь, член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров в беседе с aif.ru рассказал, каковы шансы Латвии получить компенсацию от Украины.
Собеседник издания отметил, что европейские страны лишь предупреждают Украину, что так делать нельзя.
«Недавно премьер-министр Финляндии на встрече с Зеленским в Армении чётко сказал: это неправильно, когда ваши беспилотники падают на территорию Финляндии, давайте договоримся, чтобы больше такого не было. Но о каких-то претензиях, о материальном ущербе, речь не шла», — отметил он.
Литва, по мнению политолога, скорее всего, по примеру других стран, не будет предъявлять претензии Украине.
«Что касается конкретной ситуации в Латвии, где беспилотник упал на нефтебазу логично, что они должны обратиться к Украине и потребовать деньги. Но это маловероятно, потому что Прибалтика сегодня находится в числе тех стран, которые сами дают деньги Украине. Даже если они и заявят о компенсации, то это будет делаться тихонько, это будет делаться негласно. Публично они не будут это делать. Но если Латвия и попросит компенсацию, то Украина постарается соскочить», — объяснил политолог.