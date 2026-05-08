Угроза дронов дошла до Латвии — Москве вручили ноту протеста

МИД Латвии вызвал временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина после появления беспилотников в небе над республикой. Представителю российской стороны передали ноту протеста.
В Риге заявили, что конфликт на Украине создает угрозы безопасности для всего региона. Латвийская сторона также подчеркнула, что не разрешала использовать свое воздушное пространство для атак по российским объектам.
Отдельно латвийский МИД раскритиковал заявление Минобороны России о возможных ответных ударах по Киеву 9 мая в случае атак со стороны Украины и срыва перемирия.
Российское военное ведомство ранее сообщило, что в ночь на 7 мая средства наблюдения обнаружили шесть беспилотников в воздушном пространстве Латвии. Менее чем через час отметки пяти аппаратов исчезли в районе Резекне. Шестой дрон, как утверждает Минобороны, после входа в воздушное пространство России был уничтожен средствами ПВО юго-восточнее Пскова.
По версии ведомства, целью атаки были объекты гражданской инфраструктуры под Санкт-Петербургом. После изучения обломков воздушную цель идентифицировали как украинский беспилотник «Лютый».
Замначальника Объединенного штаба вооруженных сил Латвии Эгилс Лещинскис заявил, что военные не стали сбивать дроны в районе Резекне из-за отсутствия полной уверенности в безопасности такого решения для жителей и инфраструктуры. Он также отметил, что принадлежность аппаратов должны установить после экспертизы обломков.
Утром 7 мая один из беспилотников упал на территории нефтебазы в Резекне. По словам главы регионального совета Гунтарса Скудры, аппарат попал в пустой резервуар филиала компании, расположенной на объекте. После инцидента возбудили уголовное дело.
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что, по предварительной версии, дроны могли направляться украинской стороной к объектам на территории России. При этом он подчеркнул, что окончательные выводы пока не сделаны.
Минобороны России ранее заявляло, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины, а также связанной с ними инфраструктуре.
