Депутат Милонов предложил внедрить в России систему постоплаты парковок

Предоставить водителям возможность оплачивать стоянку автомобилей постфактум в дни ограничения работы мобильного интернета предложил депутат Государственной думы Виталий Милонов.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обращение к министру транспорта России Андрею Никитину.
Поводом для инициативы послужили массовые жалобы автовладельцев на невозможность перевести средства во время действия особых мер безопасности.
Парламентарий пояснил, что технические перебои сотовой связи сейчас не снимают с граждан ответственности за неоплату.
По его мнению, подобные системные ограничения должны официально признаваться веским основанием для отмены выписанных штрафов.
«Прошу вас внедрить практику постоплаты сервиса парковки в дни, когда вводились ограничения», — написал Виталий Милонов.
