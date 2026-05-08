Юрист Свечникова: за перевозку в электричках собак, кошек и птиц взимается плата

Чтобы не нарушить правила перевозки животных в электричках, направляясь с питомцем на дачу, важно ознакомиться с требованиями, установленными приказом Минтранса № 352 от 05.09.2022 «Об утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом».
Об этом рассказала в беседе с RT ассистент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Софья Свечникова.
«Для перевозки мелких животных в пригородных поездах необходимо соблюдать ветеринарно-санитарные правила. Владельцу лучше иметь при себе ветеринарный паспорт, в котором содержится информация о животном, его прививках и других медицинских данных, либо справку о состоянии здоровья, которая выдаётся ветеринарным врачом и подтверждает, что животное не представляет опасности для других пассажиров и не болеет инфекционными заболеваниями», — пояснила эксперт.
Она напомнила, что за перевозку в электричках собак, кошек и птиц взимается плата.
«Её размер устанавливается правилами перевозчика и не может превышать 25% стоимости проезда взрослого пассажира, оформить билет на перевозку животных можно в билетной кассе, в билетопечатающем автомате или у кассира-контролёра в пригородном поезде. Транспортировка миниатюрных пород собак без клеток, ящиков или корзин должна осуществляться исключительно с использованием намордников и поводков. Для кошек необходимо обеспечить постоянный контроль со стороны их владельцев или сопровождающих лиц», — подчеркнула собеседница RT.
Отмечается, что аналогичные требования предъявляются к владельцам крупных собак.
«Собака должна быть в наморднике, чтобы предотвратить возможные укусы пассажиров и сотрудников поезда. Питомец также должен быть на поводке или на шлейке, чтобы контролировать его поведение и не допустить, чтобы он мешал другим пассажирам. Владельцы или сопровождающие собак должны постоянно следить за своими питомцами на протяжении всей поездки. Это особенно важно в местах с большим скоплением людей, таких как вагоны поездов, платформы и переходы», — добавила специалист.
На особом положении находятся собаки-проводники, сопровождающие слепых или слабовидящих людей, — их можно перевозить в поездах без взимания платы за проезд и без оформления перевозочных документов, подчеркнула Свечникова.
«В качестве дополнительных требований к перевозке животных в электричках можно назвать ненарушение тишины в вагоне и комфорта других пассажиров, уборку за своим питомцем, приучение питомца к поездкам на транспорте, чтобы избежать стрессовых ситуаций. Важна также подготовка питомца к поездке, а именно — животное должно быть накормлено, но не перекормлено и обеспечено достаточным количеством воды. Стоит учесть, что некоторые животные могут испытывать стресс в новой обстановке, поэтому рекомендуется взять с собой любимое лакомство или игрушку, чтобы успокоить питомца», — заключила юрист.
