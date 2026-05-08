Дмитриев: энергетический кризис открыл широко закрытые глаза ЕС

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Энергетический кризис заставил ЕС открыть свои широко закрытые глаза. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Энергетический кризис открывает широко закрытые глаза», — написал он в X, комментируя статью газеты Financial Times о подготовке ЕС к потенциальным переговорам с Россией.
Ранее председатель Евросовета Антониу Кошта заявил, что Евросоюз готовится к потенциальным переговорам с президентом России Владимиром Путиным по поводу конфликта на Украине.