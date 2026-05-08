Удар по перемирию к 9 Мая — Украину обвинили в ставке на терроризм

Итальянское издание AntiDiplomatico заявило, что Украина перед Днем Победы решила действовать террористическими методами на фоне невозможности нанести России военное поражение. В публикации утверждается, что Киев не соблюдает объявленное перемирие.

Автор материала связал ситуацию с приближением 9 Мая и указал на риск превращения символов Победы и праздничных мероприятий в новые точки противостояния. По оценке издания, такие действия противоречат образу, который ранее выстраивал Киев. В материале говорится, что инциденты вокруг перемирия расходятся с попыткой украинской стороны представить себя жертвой.

Минобороны России по решению Владимира Путина объявило перемирие с украинской стороной на 8 и 9 мая в связи с празднованием Дня Победы. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова соблюдать режим тишины с полуночи 6 мая.

В ту же ночь украинские военные ударили беспилотниками по Джанкою в Крыму. Погибли пять человек.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не впервые видит нарушение Киевом объявленных им же перемирий. По ее словам, заявления Зеленского о мирных предложениях связаны с попыткой перебить российскую инициативу и тяжелым положением ВСУ на фронте.

Ранее Зеленский выступил с угрозой нанести удар по параду Победы в Москве. В Минобороны России заявили, что учли эти угрозы, и предупредили: на попытки сорвать торжества военные ответят ударом по центру Киева.

