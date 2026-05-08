Фицо привезет в Москву послание от Зеленского, утверждают в МИД Словакии

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита в Москву может передать послание от Владимира Зеленского, пишет газета Pravda со ссылкой на министерство иностранных дел.

Источник: © РИА Новости

«Государственный секретарь МИД Словакии Растислав Хованец заявил, что премьер-министр передаст послание от президента Украины российскому руководству», — говорится в сообщении.

По словам дипломата, Фицо также может получить от президента России Владимира Путина ценные данные о взгляде Москвы на разрешение конфликта.

Премьер Словакии прилетит в Москву на День Победы.

Накануне представитель Кремля Юрий Ушаков заявил, что переговорщикам из Киева известно, что требуется сделать для урегулирования, но все зависит от политического руководства на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что вывод ВСУ из Донбасса поспособствует выходу на разрешение конфликта политико-дипломатическими средствами. По его словам, мир может наступить уже сейчас, если глава киевского режима возьмет на себя ответственность и примет соответствующие решения.

Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
