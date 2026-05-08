«Государственный секретарь МИД Словакии Растислав Хованец заявил, что премьер-министр передаст послание от президента Украины российскому руководству», — говорится в сообщении.
По словам дипломата, Фицо также может получить от президента России Владимира Путина ценные данные о взгляде Москвы на разрешение конфликта.
Премьер Словакии прилетит в Москву на День Победы.
Накануне представитель Кремля Юрий Ушаков заявил, что переговорщикам из Киева известно, что требуется сделать для урегулирования, но все зависит от политического руководства на Украине.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что вывод ВСУ из Донбасса поспособствует выходу на разрешение конфликта политико-дипломатическими средствами. По его словам, мир может наступить уже сейчас, если глава киевского режима возьмет на себя ответственность и примет соответствующие решения.