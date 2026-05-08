Посол Степанов: Россия не допустит искажения истории и возрождения нацизма

Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что Москва намерена и дальше противодействовать попыткам пересмотра исторических событий Второй мировой войны, а также выступать против оправдания и возрождения нацизма. Его обращение было приурочено к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Дипломат в Telegram-канале дипмиссии подчеркнул, что советский народ пережил тяжелые испытания и массовые трагедии, однако сумел выстоять и добиться победы. По его словам, решающую роль в этом сыграли патриотизм, преданность стране и стойкость людей, которые защитили независимость государства и будущее следующих поколений.
Степанов также отметил, что Россия сохраняет память о помощи союзников в борьбе против нацизма. В частности, он напомнил о значении Северных конвоев и вкладе стран-союзников в общую победу над фашизмом.
Ранее помощник Президента РФ Юрий Ушаков заявил, что представители высшего руководства нескольких государств планируют прибыть в столицу России на 9 Мая. При этом российская сторона в этом году не направляла специальных предложений иностранным представителям для участия в параде.