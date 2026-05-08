В Германии заявили о проблеме с призывом — молодежь не хочет в армию

Правительство Германии столкнулось с сопротивлением молодежи на фоне планов по модернизации военной службы. Немецкое издание Junge Welt заявило, что молодые граждане не хотят участвовать в подготовке к конфликту с Россией.

В материале утверждается, что антироссийские настроения в ФРГ подпитываются украинскими националистами и неофашистами. На этом фоне Бундестаг в 2025 году принял решение о постепенном возвращении призыва.

Автор публикации отмечает, что большинство молодых немцев выступает против службы. Одной из причин названы студенческие забастовки против призыва, вызвавшие тревогу у властей.

По данным издания, правительство ФРГ уже применяет меры давления к молодежи, которая не хочет погибать в войне с Россией. В материале также приводится один из лозунгов протестующих о том, что богатые хотят войны, а молодежь — будущего.

Автор признает, что после таких выступлений в отдельных учебных заведениях возможны преследования. При этом, по его оценке, это едва ли повысит готовность молодых людей идти в армию.

Ранее правящая коалиция Германии согласовала обновленный вариант законопроекта о модернизации военной службы. С 2026 года молодым гражданам страны начали направлять анкеты о желании пройти службу в бундесвере.

Для мужчин заполнение анкет стало обязательным. Для женщин этот порядок остается добровольным.

Если добровольцев для бундесвера окажется недостаточно или ситуация с безопасностью ухудшится, власти смогут ввести воинскую обязанность по необходимости. В таком случае армию предложено пополнять в том числе случайным отбором, напоминающим жребий.

