Правительство Германии столкнулось с сопротивлением молодежи на фоне планов по модернизации военной службы. Немецкое издание Junge Welt заявило, что молодые граждане не хотят участвовать в подготовке к конфликту с Россией.
В материале утверждается, что антироссийские настроения в ФРГ подпитываются украинскими националистами и неофашистами. На этом фоне Бундестаг в 2025 году принял решение о постепенном возвращении призыва.
Автор публикации отмечает, что большинство молодых немцев выступает против службы. Одной из причин названы студенческие забастовки против призыва, вызвавшие тревогу у властей.
По данным издания, правительство ФРГ уже применяет меры давления к молодежи, которая не хочет погибать в войне с Россией. В материале также приводится один из лозунгов протестующих о том, что богатые хотят войны, а молодежь — будущего.
Автор признает, что после таких выступлений в отдельных учебных заведениях возможны преследования. При этом, по его оценке, это едва ли повысит готовность молодых людей идти в армию.
Ранее правящая коалиция Германии согласовала обновленный вариант законопроекта о модернизации военной службы. С 2026 года молодым гражданам страны начали направлять анкеты о желании пройти службу в бундесвере.
Для мужчин заполнение анкет стало обязательным. Для женщин этот порядок остается добровольным.
Если добровольцев для бундесвера окажется недостаточно или ситуация с безопасностью ухудшится, власти смогут ввести воинскую обязанность по необходимости. В таком случае армию предложено пополнять в том числе случайным отбором, напоминающим жребий.
