Посол Дарчиев: отношения России и США восстанавливаются, но не быстро

Двусторонние отношения между Москвой и Вашингтоном постепенно восстанавливаются, однако происходит это недостаточно быстро, заявил посол России в США Александр Дарчиев.
Его слова приводит РИА Новости.
Как следует из заявления, текущее взаимодействие двух государств сильно осложняется происходящими в мире событиями.
Дипломат пояснил, что для дальнейшего развития диалога крайне важными остаются хорошие личные контакты лидеров.
По его словам, высшая точка сотрудничества стран в борьбе с фашизмом служит главным примером для нынешнего времени.
«Связи восстанавливаются, пусть не так быстро, как хотелось бы, но понимание есть», — сказал Александр Дарчиев.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона надеется, что договорённости, достигнутые на Аляске, будут воплощены в жизнь.