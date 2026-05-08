На Украине есть французские военные, которые выполняют боевые задачи на стороне ВСУ. Об этом рассказал в комментарии aif.ru экс-сотрудник французской разведки Николя Чинкуини, комментируя загадочную гибель иностранных водолазов после ударов в Одессе.
Ранее стало известно, что французские боевые пловцы сержант Бен Чен и капрал Аксель Делепланк погибли при странных обстоятельствах. Эксперты предполагают, что их уничтожили ракетой «Искандер».
По официальным данным Парижа, причиной смерти стал несчастный случай. Военные якобы утонули во время ночных учений, будучи зажатыми подводной конструкцией моста на реке Мэн (город Анже). Расследование проводится в закрытом режиме.
«Конечно, на Украине есть посланцы французского правительства. Во-первых, многие иностранные члены Иностранного легиона, которые находятся там в своего рода “командировке” с гарантией восстановления в должности по её окончании. А также агенты под прикрытием, такие как Германович в 2024 году», — сказал Николя Чинкуини в комментарии aif.ru.
Чинкуини провел параллель с историей Геннадия Германовича, погибшего на Украине в 2024 году. Официальный Париж тогда назвал его гражданским гуманитарным работником, хотя многие источники утверждали, что он был военным специалистом и бывшим легионером. Автомобиль, в котором находились Геннадий Германович и его коллега, был поражен барражирующим боеприпасом «Ланцет».
При этом, экс-разведчик усомнился, что двое упомянутых французских водолазов погибли именно в Одессе.
«Я видел информацию об этом. Стечение обстоятельств тревожное, но пока я не склонен верить в версию о смерти в Одессе. Обстоятельства их гибели во Франции подробно описываются властями. Они пошли бы на очень большой риск, если бы их уличили в несоответствиях», — сказал специалист.
Напомним, первым, кто заговорил об отправке военных НАТО на Украину был президент Франции Эммануэль Макрон. Этот воинственный призыв прозвучал ещё в 2023 году.