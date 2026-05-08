Дроны пошли волнами — чем Киев бьет по России после слов о мире

Владимир Зеленский 4 мая объявил о перемирии с полуночи 6 мая. Но удары по российской территории после этого не прекратились. Утром 7 мая Минобороны России сообщило, что ПВО сбила 53 украинских беспилотника над несколькими регионами.
Следующей ночью атака стала намного масштабнее. Российские военные сбили уже 347 дронов. Украина использует в таких налетах беспилотники самолетного типа. При массовом запуске они создают серьезную нагрузку для ПВО.
Один из самых известных украинских дронов для дальних ударов — Ан-196 «Лютый». Это беспилотник-камикадзе с корпусом из стеклопластика и хвостом с двумя балками.
У «Лютого» двигатель мощностью 50 лошадиных сил. Он летит со скоростью около 250 километров в час. Его боевая часть весит примерно от 50 до 75 килограммов. Дальность полета оценивают в 1300—1800 километров.
К цели такой дрон идет по спутниковой и инерциальной навигации. Об испытаниях «Лютого» стало известно в 2022 году. В 2023 году выпустили первую серийную партию.
Похожий украинский беспилотник — «эф-пи-один». У него нет колесного шасси. Его запускают со специальной рампы с помощью ракетного ускорителя. Он летит примерно до 1600 километров и может нести боевую часть весом от 60 до 120 килограммов.
На его базе сделали дрон «эф-пи-два». Внешне он почти такой же, но летит гораздо ближе — до 200 километров. Зато его боевая часть может достигать 105 килограммов.
Такие дроны считаются сравнительно дешевым оружием. Один Ан-196 оценивают примерно в 200 тысяч долларов, а «эф-пи-один» — чуть дороже 100 тысяч. При западном финансировании Украина может накапливать их для крупных атак.
Перед заявлениями о перемирии Киев уже запускал по России ракеты и сотни беспилотников. Минобороны России сообщало о перехвате 601 дрона самолетного типа и шести крылатых ракет.
Позже стало известно, что Украина применяла ракеты «эф-пи-пять» «Фламинго». О них впервые сообщили в августе прошлого года. Заявленная дальность — 3000 километров. Ракета несет боевую часть весом более тонны.
«Фламинго» устроена проще, чем многие современные российские и западные ракеты. У нее нет оптических систем наведения. Двигатель АИ-25ТЛ разгоняет ее до 950 километров в час. Считается, что до Поволжья она может долететь примерно за час.
Для зенитных комплексов такая ракета является обычной целью. Но при массовом запуске даже сравнительно дешевые ракеты могут перегружать оборону.
У России есть разные средства ПВО: «Панцири», «Торы», «Буки» и С-400. Они сбивают управляемые бомбы, реактивные снаряды и ракеты. Но большое количество дронов-камикадзе заставило менять подход к защите.
Маленькие и медленные беспилотники не всегда простая цель для комплексов, которые создавались прежде всего для борьбы с самолетами и быстрыми ракетами. Кроме того, дешевые дроны могут запускать, чтобы заставить ПВО тратить ракеты перед более серьезным ударом.
Для борьбы с малыми беспилотниками у «Панцирей» появились ракеты ближнего перехвата «Гвоздь». Вместо одной большой ракеты можно поставить блок из четырех таких перехватчиков. Они поражают цели на расстоянии до семи километров.
Россия также создала мобильные огневые группы охотников за дронами. Они используют пулеметы, артиллерийские установки и специальные комплексы. В 2025 году появились кадры, где украинский «эф-пи-один» поражают российской лазерной установкой.
Против дронов применяют и беспилотники-перехватчики. В этом году появились кадры работы аппарата «Лис-2». Его запускают с катапульты. Он сам захватывает цель и атакует беспилотник.
Еще один перехватчик — «Елка». Его запускают с ручной установки. После захвата цели аппарат летит за ней с помощью искусственного интеллекта.
Отдельное направление защиты — радиоэлектронная борьба. Заместитель директора по развитию бизнеса НИИ «Вектор» Наталия Котляр говорила, что спрос на средства против дронов за последние годы вырос в сотни раз.
Российские компании используют комплексы семейства «Серп». Система «Серп-ВС13Д» может подавлять беспилотники на тринадцати частотах.
