Поиск Яндекса
Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

"Руспродсоюз" назвал самый подешевевший за месяц продукт

РИА Новости: огурцы стали самым подешевевшим за месяц продуктом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Огурцы стали самым подешевевшим за месяц продуктом в России, цена снизилась на 15% на конец апреля, подсчитали для РИА Новости в «Руспродсоюзе».

«Огурец стал самым подешевевшим за месяц продуктом в России, средние цены на него к 30 апреля снизились на 15% по сравнению с 30 марта», — сообщили там.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на огурцы также упали — на 4,5%, добавили в союзе.

Помимо этого, в рейтинг наиболее подешевевших за месяц продуктов вошли помидоры и бананы — цены снизились на 3,2% и 2,4% соответственно.

Так, средняя стоимость огурцов составила 193,7 рубля за килограмм, помидоров — 303,7 рубля за килограмм и бананов 161 рубль за килограмм, уточнили в «Руспродсоюзе».