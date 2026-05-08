"Руспродсоюз" назвал самый подешевевший за месяц продукт

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Огурцы стали самым подешевевшим за месяц продуктом в России, цена снизилась на 15% на конец апреля, подсчитали для РИА Новости в «Руспродсоюзе».
При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на огурцы также упали — на 4,5%, добавили в союзе.
Помимо этого, в рейтинг наиболее подешевевших за месяц продуктов вошли помидоры и бананы — цены снизились на 3,2% и 2,4% соответственно.
Так, средняя стоимость огурцов составила 193,7 рубля за килограмм, помидоров — 303,7 рубля за килограмм и бананов 161 рубль за килограмм, уточнили в «Руспродсоюзе».