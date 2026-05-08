ПВО с полуночи сбила 25 дронов, летевших к Москве

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. С начала ночи российские военные сбили 25 дронов, летевших на столицу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Два БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он на платформе «Макс».
До этого ночью бойцы поразили 23 беспилотника, направлявшихся в сторону города.
С 8 мая началось перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь празднования Дня Победы. Оно продлится до 10 мая. В это время бойцы не будут наносить удары по местам дислокации ВСУ и объектам, связанным с ВПК, в глубине Украины.
В четверг Владимир Зеленский пригрозил нанести удар по параду в Москве. Минобороны России учло его заявление и предупредило, что на любые попытки сорвать торжества военные ответят ударом по центру Киева.