На подлёте к Москве сбито ещё три беспилотника

Российские военнослужащие ликвидировали три БПЛА, направлявшихся в сторону российской столицы.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В настоящий момент на местах обнаружения фрагментов беспилотников работают специалисты экстренных служб.
Ранее российские военные отразили налёт украинских беспилотных летательных аппаратов на Севастополь, в результате чего были уничтожены четыре цели.
