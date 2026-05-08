Берлин закрыл двери — кто зовет российских дипломатов на День Победы

Российское посольство в Берлине продолжает получать приглашения на мероприятия ко Дню Победы. В дипмиссии сообщили, что такие приглашения приходят, несмотря на позицию властей Германии.
С 2022 года федеральные власти Германии не зовут российских дипломатов на мероприятия, где сами принимают участие. При этом в посольстве заявили, что приглашения поступают от представителей германской общественности и политиков, в том числе регионального уровня. Российские дипломаты принимают такие приглашения и участвуют в памятных мероприятиях.
Посольство России в Германии каждый год проводит мероприятия ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. В этом году посол Сергей Нечаев примет участие в возложении цветов к крупнейшим советским воинским мемориалам в Берлине. Мероприятия пройдут 8 и 9 мая в Трептов-парке, Тиргартене и Панкове.
Добавим, что в России акция «Бессмертный полк» в этом году проходит в электронном формате. За рубежом память героев Великой Отечественной войны почтили очными шествиями.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что традиционные марши с портретами фронтовиков пройдут в ряде стран, где к ним сохраняется живой интерес. В первые майские дни памятные мероприятия, приуроченные к 81-й годовщине Великой Победы, прошли в разных странах.
