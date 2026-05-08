Берлин закрыл двери — кто зовет российских дипломатов на День Победы

С 2022 года федеральные власти Германии не зовут российских дипломатов на мероприятия, где сами принимают участие. При этом в посольстве заявили, что приглашения поступают от представителей германской общественности и политиков, в том числе регионального уровня. Российские дипломаты принимают такие приглашения и участвуют в памятных мероприятиях.