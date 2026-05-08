Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США начнут лишать паспортов из-за задолженности по алиментам

Госдепартамент США с 8 мая автоматически начнет лишать американских паспортов родителей, имеющих задолженность по алиментам на содержание детей. По информации Associated Press, речь идет о задолженностях от $100 тыс. На первом этапе мера коснется 2,7 тыс. человек.

Госдепартамент США с 8 мая автоматически начнет лишать американских паспортов родителей, имеющих задолженность по алиментам на содержание детей. По информации Associated Press, речь идет о задолженностях от $100 тыс. На первом этапе мера коснется 2,7 тыс. человек.

Граждане США используют паспорта для зарубежных поездок. Ранее документ аннулировали при задолженности по алиментам в $2,5 тыс. Однако закон считался неэффективным, так как применялся только к тем, кто подавал заявку на продление паспорта.

Сейчас Министерство здравоохранения и социальных служб США собирает данные от госагентств, чтобы зафиксировать точное число владельцев паспортов с задолженностью по алиментам свыше $2,5 тыс.

С 1998 года в США было взыскано около $657 млн задолженности, в том числе более $156 млн у 24 тыс. человек за последние пять лет.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше