Арест украинских миллионов в Венгрии — Киев добивается компенсаций

Украина не закрывает вопрос с задержанием инкассаторов Ощадбанка в Венгрии и намерена добиваться компенсации.

Об этом глава Национального банка Украины Андрей Пышный сообщил изданию «Европейская правда».

По словам Пышного, Киев продолжит добиваться расследования обстоятельств дела вместе с Ощадбанком и министерством иностранных дел. Речь идет не только о возвращении средств, но и о возмещении вреда, который, как считают на Украине, был нанесен сотрудникам банка и имуществу.

Глава Нацбанка заявил, что юридические службы Ощадбанка займутся вопросом компенсаций. Они также будут работать над отменой ограничений, введенных в отношении Украины на территории Евросоюза после инцидента.

Нацбанк Украины, в свою очередь, намерен взаимодействовать с компетентными структурами. Среди них Пышный назвал Еврокомиссию и Европейский центральный банк.

Инцидент произошел 6 марта в Венгрии. Национальное налоговое и таможенное управление республики сообщило о задержании семи граждан Украины. Среди них, по данным венгерской стороны, находился генерал СБУ в отставке.

Украинцы передвигались на двух инкассаторских автомобилях. В машинах, как сообщили власти Венгрии, находились 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и золотые слитки общим весом 9 килограммов.

Задержанных позднее отпустили, после чего они вернулись на Украину. Деньги и золото остались в Венгрии. Их признали вещественными доказательствами по уголовному делу, в рамках которого началось расследование. Парламент Венгрии разрешил заморозить эти средства и ценности на срок до 60 дней.

6 мая Владимир Зеленский заявил, что Венгрия вернула Ощадбанку деньги и золото. Однако в Киеве после этого дали понять, что считают историю не завершенной. Украинская сторона намерена добиваться компенсаций и дальнейшего разбирательства по действиям венгерских органов.

