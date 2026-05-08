Эвакуация иностранных дипломатов — Клинцевич указал на окраины Киева

Иностранные дипломаты, работающие в Киеве, могут временно выехать на окраины города в случае ответа России на украинские провокации в День Победы. Об этом в разговоре с Ura.ru заявил глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
По его словам, сотрудники иностранных дипмиссий, вероятно, учтут предупреждение официального представителя МИД России Марии Захаровой о необходимости эвакуации граждан из Киева. Клинцевич считает, что дипломаты на период возможного обострения постараются покинуть центральные районы украинской столицы. В качестве вероятных мест он назвал окраины Киева и санатории.
Эксперт связал такой сценарий с риском ответа России на действия Украины в дни празднования Дня Победы. По его оценке, игнорирование предупреждений Москвы может повлечь для иностранных представителей серьезные последствия.
Ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие на период празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Оно действует с 00:00 мск 8 мая до 10 мая. При этом Москва предупредила о возможной реакции в случае попыток Украины сорвать праздничные мероприятия в российской столице. Если Киев пойдет на провокации против празднования Дня Победы в Москве, российская армия может нанести ответный удар по центру украинской столицы.
