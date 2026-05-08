Эвакуация иностранных дипломатов — Клинцевич указал на окраины Киева

Ранее президент России Владимир Путин объявил перемирие на период празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Оно действует с 00:00 мск 8 мая до 10 мая. При этом Москва предупредила о возможной реакции в случае попыток Украины сорвать праздничные мероприятия в российской столице. Если Киев пойдет на провокации против празднования Дня Победы в Москве, российская армия может нанести ответный удар по центру украинской столицы.