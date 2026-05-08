Стал известен список иностранных гостей парада Победы в Москве. В беседе с aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой объяснил, что визит делегаций этих стран подчеркивает их солидарность с Россией.
"Все объясняется очень просто. В этих странах не допустили переписывания истории, они знают настоящую историю, знают, кто спас Европу от коричневой чумы, и с благодарностью относятся к Советскому солдату и, соответственно, к России.
Те страны, которые объявили бойкот парада, они полностью легли под антироссийскую риторику, они легли под антироссийскую политику, которая начиналась из-за океана и сейчас активно раскачивается в Европе. Эти страны поддерживают проводимую на сегодняшний день Россией СВО и солидарны с нашей страной в борьбе с фашизмом, которая сейчас ведется на территории Украины. И хотя они не высказывают в открытую поддержку, но, тем не менее, их действия направлены на то, чтобы Россия победила и сам факт присутствия на параде. Россия на параде на Красной площади 9 мая это красноречиво подтверждает", — отметил Липовой.
Как стало известно, на празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне В Москву прибудут президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Абхазии Бадра Гунба с супругой, президент Лаоса Тхонглун Сисулит и верховный правитель Малайзии султан Ибрагим. Также Парад победы посетят президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Республики Сербской Синиша Каран, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, председатель Народной скупщины Республики Сербской (РС) Ненад Стевандич с супругой и председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик с супругой.