Дарчиев: последний разговор Путина и Трампа приведет к результатам

Посол РФ в США Александр Дарчиев ожидает результатов от разговора президентов РФ и США.

Источник: Аргументы и факты

Посол России в США Александр Дарчиев выразил уверенность, что недавний разговор президентов Владимира Путина и Дональда Трампа может привести к практическим результатам. По его мнению, диалог между лидерами способен положительно повлиять на дальнейшие отношения двух стран.

Дипломат отметил, что рассчитывает на продолжение контактов между Москвой и Вашингтоном. Он подчеркнул важность сохранения каналов общения на разных уровнях, несмотря на существующие разногласия.

Дарчиев также напомнил о недавних переговорах министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. По его словам, стороны договорились поддерживать дальнейший диалог и продолжать взаимодействие.

Ранее президент России Владимир Путин провел полуторачасовые переговоры по телефону с лидером США Дональдом Трампом. Глава российского государства сообщил о намерении объявить временное прекращение огня к 9 Мая.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше