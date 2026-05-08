Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВОЗ предупредила о высокой смертности при эпидемиях хантавируса

Смертность в период предыдущих масштабных вспышек хантавируса находилась на стабильно высоком уровне, сообщила представитель ВОЗ по борьбе с инфекционными заболеваниями Анаис Леганд.

Смертность в период предыдущих масштабных вспышек хантавируса находилась на стабильно высоком уровне, сообщила представитель ВОЗ по борьбе с инфекционными заболеваниями Анаис Леганд.

Её слова приводит РИА Новости.

Организация взаимодействует с государствами, чьи граждане заблокированы на круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде.

Специалисты пояснили, что на борту находятся 149 человек, включая одного россиянина, при этом у семерых подтверждена инфекция, а трое погибли.

По их словам, в самой Аргентине сейчас зафиксирован рекордный за последние десять лет всплеск заболеваемости, насчитывающий уже 101 случай.

«Важную роль играет раннее выявление болезни и поддерживающее лечение», — сказала Анаис Леганд.

Ранее первый случай инфицирования человека хантавирусом был официально зарегистрирован на территории Израиля у пациента, вернувшегося из Восточной Европы.