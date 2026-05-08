ВОЗ предупредила о высокой смертности при эпидемиях хантавируса

Смертность в период предыдущих масштабных вспышек хантавируса находилась на стабильно высоком уровне, сообщила представитель ВОЗ по борьбе с инфекционными заболеваниями Анаис Леганд.
Её слова приводит РИА Новости.
Организация взаимодействует с государствами, чьи граждане заблокированы на круизном лайнере MV Hondius, следовавшем из Аргентины в Кабо-Верде.
Специалисты пояснили, что на борту находятся 149 человек, включая одного россиянина, при этом у семерых подтверждена инфекция, а трое погибли.
По их словам, в самой Аргентине сейчас зафиксирован рекордный за последние десять лет всплеск заболеваемости, насчитывающий уже 101 случай.
«Важную роль играет раннее выявление болезни и поддерживающее лечение», — сказала Анаис Леганд.
Ранее первый случай инфицирования человека хантавирусом был официально зарегистрирован на территории Израиля у пациента, вернувшегося из Восточной Европы.