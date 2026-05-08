Польша обеспокоилась акцией во Львове — спор затронул память о войне

Институт национальной памяти Польши выразил тревогу из-за сообщений о публичном мероприятии во Львове, где использовали символику, связанную с 14-й гренадерской дивизией войск СС «Галичина». Об этом следует из заявления организации в социальной сети X.
В польском институте предупредили, что любые действия, которые могут восприниматься как прославление структур, связанных с преступлениями Второй мировой войны, угрожают диалогу о прошлом и мешают примирению. В заявлении напомнили, что дивизия «Галичина» была сформирована из украинских добровольцев и входила в состав Ваффен СС.
После войны эта структура была признана преступной организацией Международным военным трибуналом в Нюрнберге. Такое решение было связано с причастностью Ваффен СС к военным преступлениям и преступлениям против человечности.
Польская сторона также указала на нерешенные исторические вопросы между Варшавой и Киевом. Среди них названы Волынская резня, трагедия в Гуте Пеняцкой, наследие Степана Бандеры и роль украинского националистического движения периода Второй мировой войны.
Тема исторической памяти уже не раз становилась причиной напряжения между Польшей и Украиной. В ноябре 2025 года президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Киев, по его мнению, не проявляет достаточной благодарности польскому народу за оказанную помощь.
Навроцкий тогда подчеркнул, что Варшава должна одновременно поддерживать Украину и защищать собственные национальные интересы. В числе главных проблем он назвал вопрос эксгумации жертв Волынской резни, сельскохозяйственный кризис и споры вокруг украинского зерна.
Волынская резня относится к событиям 1942−1943 годов на территории Западной Украины. Тогда подразделения Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (признана экстремистской и запрещенной в России организацией) массово убивали этнических поляков. Польские историки оценивают число погибших в 50−100 тысяч человек.
В 2016 году сейм Польши признал Волынскую резню геноцидом. Тогда же 11 июля было установлено Днем памяти ее жертв.
