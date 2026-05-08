Сколько американских военных размещено в разных странах мира

В конце апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон изучает возможность сократить свой военный контингент в Германии. Позднее в Пентагоне уточнили, что выведут около 5 тыс. военных. Причиной стала критика Трампа в адрес канцлера Германии Фридриха Мерца. Тот назвал переговоры США с Ираном неэффективными.
Германия — крупнейший американский плацдарм в Европе. По данным Центра обработки данных о персонале Минобороны США, страна занимает второе место по числу американского контингента в мире — 49,3 тыс. человек (из них 36,4 тыс. регулярной армии). Больше только в Японии.
Трамп также допустил отказ от военного присутствия в Италии и Испании. Обе страны отказывали Вашингтону в предоставлении военных баз для самолетов, участвовавших в войне против Ирана. Трамп также критиковал Испанию за отказ повысить военные расходы до 5% ВВП и вкладываться в НАТО. В Италии сосредоточены 15,4 тыс. американских военных (12,7 тыс. регулярной армии), в Испании — 4,33 тыс. (включая 3,8 тыс. регулярных войск).