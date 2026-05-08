Война мемов. Как Иран опережает США в погоне за симпатиями в соцсетях

В тот же день американский президент заявил, что США откладывают атаки на иранскую гражданскую инфраструктуру еще на две недели. Но медиавойна продолжалась. 12 апреля Трамп сообщил о начале блокады Ормузского пролива силами ВМС США и других стран. Днем позднее посольство Ирана в Таиланде отреагировало в Х картинкой, стилизованной под избирательный плакат американского президента, с надписями «$20,28 за галлон» и «Вы готовы, друзья?», намекая на рост цен на энергоносители. А в аккаунте посольства Ирана в ЮАР в той же соцсети появился созданный с помощью нейросетей видеоролик, в котором Трамп, стилизованный ИИ под поп-исполнителя 1980-х, распевает хит «Вояж, вояж», переделанный на «Блокада, блокада».