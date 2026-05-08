Война мемов. Как Иран опережает США в погоне за симпатиями в соцсетях

28 февраля 2026 года США и Израиль начали войну против Ирана под предлогом опасности, исходящей из его ракетной и ядерной программ. Под удар попали крупнейшие иранские города, включая столицу, верховный лидер аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных руководителей Исламской Республики были убиты. В ответ Иран атаковал многочисленные американские военные базы на Ближнем Востоке и перекрыл Ормузский пролив.
12 марта аккаунт Белого дома в соцсети Х (бывший Twitter) опубликовал видеоролик, где удары по целям в Иране чередовались с отрывками из спортивных игр для приставки Nintendo Wii. В других публикациях боевые действия «встраивались» в популярные компьютерные игры, сопровождались появлением мультгероев, отсылками к элементам поп-культуры.
«Подобно тому, как Министерство внутренней безопасности превратило массовые депортации в эпизоды боевиков в голливудском стиле, Пентагон, Белый дом и Центральное командование Вооруженных сил США превращают войну в мемы», — отреагировал на появление роликов телеканал CNN.
«Эти видео вписываются в общую тенденцию стратегии администрации [президента США Дональда] Трампа в социальных сетях, которая все чаще использует искусственный интеллект, поп-культуру, а порой и сарказм для продвижения приоритетов политики Трампа и нанесения ударов по его политическим оппонентам», — вторила телеканалу обозреватель газеты The Hill Миранда Наззаро. Она напомнила, что короткие видео начали появляться спустя несколько дней после первых ударов по Ирану, вызвав негативную реакцию американских чиновников и экспертов.
«Здесь берется действительно сложная и серьезная ситуация — вооруженный конфликт — и сводится к маленькому мультяшному ролику, — привело издание слова политолога из Университета Джорджа Вашингтона Питера Логе. — Подавая войну как игру или мультфильм, мы удаляем из сознания людей военные реалии».
Ключи от пролива под горшком, испуганная собака и 2 000 лет ожидания.
Иран ответил на публикации президента США и Белого дома, используя тот же язык. Страны обменивалисьнелицеприятными высказываниями и до февраля 2026 года, но последние месяцы ответные посты Ирана стали особенно изобретательными и остроумными.
5 апреля Трамп заявил, что Исламская Республика «окажется в аду» (имея в виду удары по объектам энергетики и гражданской инфраструктуры), если та не разрешит движение судов по Ормузскому проливу. «Это прямое и публичное подстрекательство к террору против гражданского населения и очевидное свидетельство намерений совершить военное преступление», — ответило постоянное представительство Ирана при ООН. «Мы потеряли ключи [от пролива]», — иронично сообщило посольство страны в Зимбабве. Иранское посольство в ЮАР развило шутку и написало, что ключи спрятаны под цветочным горшком, а вход в пролив открыт «только для друзей».
26 марта 2026 года Трамп заявил о приостановке ударов по Ирану на 10 дней (до 03:00 мск 7 апреля). Позднее он продлил мораторий на сутки. 7 апреля 2026 года американский лидер отметил, что уже вечером Иран может погибнуть как цивилизация. 8 апреля посольство Ирана в ЮАР высмеяло угрозы видеороликом в Х, где изображена испуганно-удивленно озирающаяся собака и ничего больше не происходит.
В тот же день американский президент заявил, что США откладывают атаки на иранскую гражданскую инфраструктуру еще на две недели. Но медиавойна продолжалась. 12 апреля Трамп сообщил о начале блокады Ормузского пролива силами ВМС США и других стран. Днем позднее посольство Ирана в Таиланде отреагировало в Х картинкой, стилизованной под избирательный плакат американского президента, с надписями «$20,28 за галлон» и «Вы готовы, друзья?», намекая на рост цен на энергоносители. А в аккаунте посольства Ирана в ЮАР в той же соцсети появился созданный с помощью нейросетей видеоролик, в котором Трамп, стилизованный ИИ под поп-исполнителя 1980-х, распевает хит «Вояж, вояж», переделанный на «Блокада, блокада».
22 апреля стало известно, что американская администрация собирается предоставить Ирану время для возвращения к переговорному процессу, угрожая возобновлением боевых действий в случае отказа. В ответ генконсульство Ирана в индийском Хайдарабаде разместило в Х сгенерированный нейросетями ролик, в котором Трамп ожидает иранскую делегацию для переговоров. Согласно сюжету, проходит 2 тыс. лет, но иранская сторона так и не явилась. Подпись к посту гласит, что в Иране это видео стало вирусным.
В последующие дни иранские посольства в Таиланде, Гане и Малайзии иронизировали над мнимой победой США в войне с Ираном, а также «пиратскими» амбициями Штатов.
1 мая Белый дом известил Конгресс, что считает военную операцию против Ирана завершенной. 4 мая Трамп разместил в соцсети Truth Social изображение, где он держит шесть карт из игры Uno. Картинку сопровождала подпись: «У меня все карты». Британская газета The Independent и другие издания отметили, что правила игры подразумевают обратное: выигрывает тот, кто первым избавится от карт. Этим воспользовался Иран — в аккаунте генконсульства страны в Хайдарабаде появилась фотография, где улыбающийся иранский генерал держит меньшее число карт, да еще и более выигрышную их комбинацию. Подпись гласила: «Да, у нас меньше карт».
Эксперты о войне мемов.
«Иран радикально пересмотрел свою стратегию в социальных сетях в рамках полномасштабной информационной войны, развязанной исламским руководством страны в ответ на удары США и Израиля, — отметила газета The Guardian 22 марта. — Эксперты отмечают, что иранские операции по оказанию влияния за рубежом активизировались в рамках асимметричной кампании для дополнения ответных силовых мер и усиления морального давления на США и Израиль, чтобы ограничить их военные действия».
«Острая сила» (манипуляция общественным мнением в других странах; термин чаще применяется к влиянию США на государства-соперники — прим. ТАСС) — это своего рода целенаправленная попытка дестабилизировать противника, выставляя его в невыгодном свете или используя его собственные системы против него, — процитировала The Hill профессора по стратегическим коммуникациям Американского университета Прию Доши. — Эта администрация сделала много неординарных вещей в социальных сетях. Иранцы, по существу, берут это, переворачивают с ног на голову и направляют обратно на Соединенные Штаты". В газете отметили, что видеоролики и ответные публикации иранских дипломатов свидетельствуют о знании американской культуры и владении языком провокаций, популярном в интернете.
«Войны ведутся на двух фронтах. Они ведутся на поле боя, и не менее важным полем боя является информационная война. Иран сумел полностью монополизировать эту информационную войну, особенно в глобальных социальных сетях», — привела The Guardian слова доцента кафедры изучения Ближнего Востока в Школе передовых международных исследований Университета Джонса Хопкинса Наргес Баджогли в статье под названием «Вирусная победа: Иран побеждает страну “техногениев” в битве за социальные сети». «В Иране есть поколение молодых создателей контента — миллениалов и представителей поколения Z, которым дали возможность и зеленый свет, чтобы донести информацию об этой войне до мирового сообщества И это в корне меняет ситуацию», — выразила мнение Баджогли.
Виктор Бодров.