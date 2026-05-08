"Там все герои были". Как казаки сорвали прорыв под Артемовском

В мае 2023 года добровольческий батальон «Сибирь» выдержал 16 часов непрерывного боя севернее Артемовска. И не просто отразил натиск противника, но и опрокинул его наступающие порядки, сорвал попытку прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в тыл штурмующих Артемовск российских частей. ТАСС с помощью командира «Сибири», ставшего первым казаком-добровольцем, удостоенным звания Героя России, Олега Ликонцева воспроизвел события тех дней.
Перед боем.
Тем прохладным маем российские войска сражались в Артемовске (укр. название — Бахмут), занимая дом за домом. Противник отчаянно цеплялся за позиции, бросая в горнило боя все новые и новые силы, в том числе иностранных наемников. Севернее города ВСУ скапливали войска в районе поселка Ягодное, где на танкоопасном направлении — открытой местности, где нет искусственных или естественных преград, — стали добровольцы «Сибири». Ягодное — наивысшая точка в округе, и, заняв поселок, противник мог бы контролировать дороги на Соледар и Артемовск, наносить удары в тыл штурмующим город россиянам.
«К празднованию Дня Победы мы высадили в луганском Свердловске аллею деревьев, помылись в бане и выдвинулись на позиции. Казачий диверсионно-разведывательный экспедиционный батальон “Сибирь”. Все 142 человека были добровольцы, руководители военно-патриотических клубов, атаманы и их помощники, 13 из них уже имели опыт участия в СВО — их я назначил командирами взводов и отрядов, — вспоминает Ликонцев. — Сибиряки составляли костяк. Также были ребята из Калининграда, с Терека, Нижнего Новгорода — вся Россия».
50-летний Ликонцев, позывной Кан, участвовал в специальной военной операции (СВО) на Украине с 2022 года. Некогда инструктор военно-патриотического клуба в городе Канске, он ушел на СВО вслед за своими воспитанниками старшим снайпером-инструктором. Сражался на херсонском направлении, был ранен — сброшенный с дрона ВОГ (выстрел осколочный гранатометный) упал аккурат на его кубанку — казачий головной убор, скатился и разорвался в нескольких метрах. Кана всего посекло осколками.
Спустя несколько месяцев, проведенных в госпиталях, он узнал о формировании добровольческого сибирского отряда. Кан вступил в его ряды. И стал командиром.
«Еще в Омске драконил ребят каждый день. Ведь, как сказал один замечательный человек — Александр Васильевич Суворов, “пот заменяет кровь”. И вот учились, как ходить, прыгать, ныкаться. Как упасть при взрыве кассетного снаряда, шею закрыть, чтобы спастись от поражения. Потом подошел апрель, и 28-го числа мы зашли», — рассказывает Ликонцев.
Ровно в 4 утра.
Заняв оборону, Кан отдал приказ копать окопы, ячейки, лисьи норы — так, чтобы на каждого бойца было минимум три позиции. Боец с позывным Тополь — охотник из Тувы — нашел недалеко от позиций ВСУ незаметную, но удобную для боя позицию — ее назвали «Крестик». Уже 9 мая стало ясно, что враг готовит прорыв, потому что обстрел позиций сибиряков усилился. Радиоперехваты ловили иностранную речь — на той стороне сконцентрировались наемники.
«С 4 часов утра [10 мая] начался просто колоссальный обстрел наших позиций. Мощнейший. Летело все: 155-миллиметровые снаряды, дроны, НУРСы (неуправляемые реактивные снаряды — прим. ТАСС), — вспоминает Ликонцев. — Я понимал, что остались минуты, секунды. Обратился к ребятам, сказал быть на готовности, не психовать, позиция у нас очень хорошая. Выстоим. Начался бой».
Примерно в 10 часов утра со стороны Орехово-Василевки пошла в атаку пехота и бронетехника ВСУ.
Костяком обороны «Сибири» стали командиры отрядов. Боец с позывным Святой (уроженец Красноярского края) получил несколько ранений, но не уходил до последнего. Север — ранен в руку, также остался в бою до конца. За разведку отвечал Барабашка, который выжил в огне одесского Дома профсоюзов в 2014 году. Впоследствии он попал в Россию и теперь воевал в составе «Сибири».
Пулеметчик Якут, тяжелораненый, сражался до конца, Инспектор — несколько раз раненный — неоднократно отказывался от эвакуации и вышел из боя последним. Первым погиб Граница, подорвав себя и группу солдат врага на противотанковой мине. Пали Туман, Борзя, Кардан, отвлекая внимание танка ВСУ, чтоб тот подставил борт для выстрела из РПГ Таймыра. Еще один танк подбил Черкаш: победил бронированную машину в дуэли, поразив его в башню с прямой наводки из ПТУРа — противотанковой управляемой ракеты.
На «Крестик» направили отряд бойца с позывным ДШБ, мастера боя с подствольным гранатометом. Ему в подкрепление ушла вторая группа, затем — третья, которую возглавил Кан.
«Казаки! Батю ранило!».
«Оставил вместо себя на основном пункте управления Баркаса, а сам повел ребят. Подобрал бесхозный РПГ, работаю по танчику — и возле меня в 3 метрах разрывается мина — осколок пробил каску и ранил голову, — вспоминает Кан. — Подбегает братишка, позывной Синий, давай меня перематывать. А я краем глаза вижу, что еще один осколок пробил гранатомет, который на тот момент был заряжен. Не дай бог рванет. Аккуратненько его от нас отодвинул».
ВСУ в очередной раз атаковали. И тут один из бойцов, сейчас уже неизвестно кто, крикнул: «Казаки! Батю ранило!».
«Я слышу, мои поднялись и давай за меня рвать всех, — говорит командир. — Поднялся и тоже побежал вперед. Так я оказался на той позиции, которую перед боем приметил Тополек. Там уже были ДШБ, Тополек, Дик, Мартын, Сизый, все мои ребята — красавчики. Впереди в 25 метрах — укропы (солдаты ВСУ — прим. ТАСС). Снаряд танка повалил на нас дерево — мощный такой дуб, который превратил наш окопчик в шикарный блиндаж. Противнику нас стало не видно. Нас как ангел крыльями накрыл. Укропы не понимали, что мы так близко от них, потому что все остальные мои позиции были в 100 метрах далее».
На «Крестике» закончились боеприпасы — остались две лимонки на десятерых. Казаки вызывали огонь артподдержки на себя, корректируя залпы далеких орудий. Примерно в 2 часа ночи 11 мая до «Крестика» добрался Баркас, принес гранаты, ВОГи, магазины и пару литров воды — она была за счастье, ведь за последние восемь часов у бойцов ее не было ни капли. Половину казаки выпили сразу, оставшийся литр Кан перелил себе во фляжку.
«Эта фляжка у меня до сих пор, и вода не стухла. И я, когда происходит посвящение в казаки, по капле ее добавляю в святую воду и даю испить ребятам. Три года уже той воде», — делится Кан.
«Будем вас резать».
Ночью было затишье, и казакам удалось перевести дух. Дик сползал во всушный блиндаж, принес спальник для мерзнувшего Баркаса. Где-то в тылу на позициях молился боец с позывным Астра. Встав на колени, молился и набивал магазины патронами 16 часов, до самого завершения боя.
Со стороны позиций врага голос с акцентом, похожим на грузинский, вещал: «Русские сдавайтесь, русские сдавайтесь». От русских ответил тувинец Тополь, закричав: «Мы вас резать будем».
«Тут нам по рации кричат: “Сходите к укропам в окопчик, их там мало, человека четыре”. Ну мы туда пошли, оказалось, что их там не четыре, а 24 против нас десятерых. Все укропы там и остались. Мы выставили минное заграждение и отошли», — вспоминает Кан.
Утром ВСУ бросили в атаку пехоту и бронетехнику — вернуть утраченные позиции. На их пути оказались мины — 9 противотанковых и еще 16 противопехотных, которые на Западе с советских времен известны как «Черная вдова». Больше попыток наступать не было.
Город Артемовск был полностью освобожден от ВСУ 20 мая. 2 августа 2023 года президент России Владимир Путин вручил Олегу Ликонцеву Звезду Героя Российской Федерации. На базе батальона «Сибирь» была создана одноименная казачья бригада.
Андрей Мармышев.