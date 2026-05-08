Трамп: ситуация со вспышкой хантавируса находится под контролем

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти рассчитывают удержать ситуацию с хантавирусом под контролем. В ближайшее время администрация США представит подробный отчет о ситуации на зараженном судне, сообщил он в соцсети X*.
Он отметил, что над анализом ситуации работают специалисты высокого уровня, а дополнительная информация может быть представлена в ближайшее время.
Трамп также выразил надежду, что распространение вируса не создаст серьезной угрозы для населения страны. Американский лидер подчеркнул, что власти внимательно следят за развитием ситуации.
Ранее западные СМИ сообщили о новом случае заражения хантавирусом. В Нидерландах госпитализирована стюардесса с подозрением на это заболевание.
* Соцсеть заблокировна в РФ по требованию Генпрокуратуры.