Руководство Евросоюза вынуждено усиливать агрессивную риторику в адрес Москвы на фоне провала своей внешней политики, заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
Об этом сообщает РИА Новости.
Как следует из заявления политика, регулярные попытки изолировать Россию обернулись для объединения самоустранением из ключевых международных дипломатических процессов.
Евродепутат пояснил, что многие коллеги осознают необходимость возобновления диалога, однако пока боятся выступать с соответствующими инициативами из-за риска карьерных последствий.
По его словам, ситуация способна кардинально измениться в случае трансформации взглядов у ведущих европейских лидеров.
«В таких условиях люди склонны становиться ещё более агрессивными, чтобы сохранить авторитет перед лицом неудачи», — сказал Картайзер.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что обсуждает с лидерами ЕС подготовку к диалогу с российской стороной, когда «для этого настанет правильный момент».