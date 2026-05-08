Хирург Хрипков: в случае контакта раны с почвой необходимо обратиться к врачу

Во время отдыха на природе и активностей, например поездок на велосипеде или роликах, увеличивается риск получения порезов и ссадин, отметил в беседе с RT врач-хирург медицинской компании «СберЗдоровье» Сергей Хрипков.
«Ссадины и порезы относятся к поверхностным повреждениям кожи, но возникают по разным причинам. Ссадина представляет собой “стёртый” участок кожи, возникающий из-за трения о твёрдую абразивную поверхность — например, при падении на гравий. Порез — это линейная рана с ровными краями, которая появляется при контакте с чем-либо острым, например ножом или листом бумаги», — объяснил он.
При повреждении кожи важно оценить характер раны: если она неглубокая и небольшая, для предотвращения инфицирования необходимо самостоятельно провести мероприятия первой помощи, подчеркнул собеседник RT.
«Прежде всего важно позаботиться о гигиене рук: их нужно тщательно вымыть с мылом или обработать антисептиком. Затем следует обработать саму рану. Ссадину необходимо сначала промыть с мылом под проточной водой, чтобы очистить от загрязнений, а затем обработать поверхность водным антисептиком, например хлоргексидином. После этого на рану следует наложить сухую стерильную повязку, например, из бинта, особенно если повреждённый участок может натираться одеждой», — заявил хирург.
При небольшом порезе прежде всего нужно остановить кровь, прижав к ране чистую ткань или марлевую салфетку, добавил врач.
«Потом следует аккуратно промыть повреждение водой с мылом и обработать его края антисептиком на водной основе. После обработки рану следует закрыть бактерицидным пластырем», — рассказал собеседник RT.
Он предупредил, что если в ране видны подкожная жировая клетчатка или мышцы, это свидетельствует о глубоком повреждении.
«В такой ситуации следует наложить на раневую поверхность стерильную повязку и оперативно обратиться к хирургу — в травмпункт или поликлинику, а при обильном кровотечении — в экстренном порядке в приёмное отделение стационара — самостоятельно или через скорую медицинскую помощь», — рассказал Хрипков.
Кроме того, по его словам, обратиться за медицинской помощью нужно, если кровотечение не останавливается в течение десяти минут, края раны расходятся более чем на 2—3 мм, нарушена чувствительность или подвижность в области повреждения, рана расположена на лице, кисти или в области сустава, а также если она контактировала с почвой или ржавым предметом либо не заживает несколько дней.
«Наряду с тем следует обратиться к врачу, если появились признаки инфицирования, такие как усиление покраснения/отёка вокруг повреждения, местное повышение температуры кожи и гнойные выделения из раны, общее недомогание», — заключил эксперт.
