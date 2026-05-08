Ученый объяснила, почему Финский залив замерз впервые за 15 лет

В феврале специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) зафиксировали в акватории Финского залива аномально сложную ледовую обстановку. Подобные условия для судоходства не наблюдались в регионе уже 15 лет. С целью недопущения перебоев с грузоперевозками на Балтике к работе в заливе был привлечен атомный ледокол «Сибирь», за месяц он осуществил проводку 165 судов.