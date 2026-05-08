Ученый объяснила, почему Финский залив замерз впервые за 15 лет

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Западные ветры, дующие в сторону берега, а также низкие температуры воздуха спровоцировали сложную ледовую обстановку в Финском заливе зимой 2026 года, рассказала в интервью РИА Новости начальник Центра ледовой гидрометеорологической информации (ЦЛГМИ) Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Анастасия Ильина.
«В конце января в Петербурге наблюдалось преобладание западных ветров, плюс очень низкая температура воздуха. Все это способствовало активному ледообразованию и становлению припая (неподвижного льда вдоль берега — ред.)», — сказала Ильина.
Важно понимать, что лед в Финском заливе образуется каждый год, отметила она.
«В конкретном случае речь скорее идет о процессе выноса льда в западную часть акватории Финского залива для его дальнейшего разрушения. Если преобладают нажимные (дующие в сторону берега — ред.) ветры, то дрейфующий лед остается в заливе и не выносится в Балтийское море, что очень осложняет навигацию», — добавила ученый.
В феврале специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) зафиксировали в акватории Финского залива аномально сложную ледовую обстановку. Подобные условия для судоходства не наблюдались в регионе уже 15 лет. С целью недопущения перебоев с грузоперевозками на Балтике к работе в заливе был привлечен атомный ледокол «Сибирь», за месяц он осуществил проводку 165 судов.