Поиск Яндекса
Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

"Алмаз-Антей": РФ является лидером в связи ПВО и системы управления полетами

Заместитель генерального директора концерна отметил, что за последнее время были отработаны процедуры и приемы, повышающие эффективность взаимодействия центров УВД с органами противовоздушной обороны.

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Россия является мировым лидером в сфере взаимодействия Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) и системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель генерального директора Концерна ВКО «Алмаз-Антей» по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий.

«Эти задачи в терминах ИКАО и Евроконтроля — Европейской организации по безопасности аэронавигации — именуются “военно-гражданской координацией использования воздушного пространства”. Думаю, в этом аспекте ОрВД мы точно являемся мировыми лидерами — как в техническом, так и технологическом плане», — подчеркнул он.

Савицкий отметил, что за последнее время были отработаны процедуры и приемы, повышающие эффективность взаимодействия центров УВД с органами ПВО. По его словам, от того, насколько эффективно организовано и осуществляется это взаимодействие, в решающей степени зависят безопасность полетов гражданской авиации и надежность контроля воздушного пространства. «Это, я считаю, бесценный опыт», — добавил Савицкий.

Полный текст интервью будет опубликован 10 мая.