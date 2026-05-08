Ещё один летевший на Москву беспилотник уничтожен силами ПВО

Российские военнослужащие успешно перехватили и нейтрализовали очередной вражеский БПЛА в небе над Москвой.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Дежурные расчёты противовоздушной обороны пресекли попытку атаки на город.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал мэр Москвы.
Ранее Собянин сообщал об уничтожении трёх беспилотников, направлявшихся в сторону российской столицы.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.