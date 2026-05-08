Украинские дроны несут смерть: Европа заплатит за помощь ВСУ страшную цену

На востоке Латвии в городе Резекне военный беспилотник рухнул прямо на объект хранения нефти. Взрыва удалось избежать, но повреждены четыре резервуара, один из них пришлось тушить. Местные власти завели уголовное дело по статье о преступлениях против государства.
Российские эксперты заявляют: дроны ВСУ, которые украинские домохозяйки «собирают на коленках», представляют смертельную угрозу для мирных жителей стран Балтии.
Хроники ЧП в Резекне.
На востоке Латвии в Резекне из-за падения дрона повреждены четыре пустых нефтяных резервуара, у одного начала тлеть обшивка, ее потушили. К месту происшествия прибыли пожарные, а также полиция и Национальные вооруженные силы.
Госполиция заявила об обнаружении на она месте обломков дрона, возбуждено уголовное дело по статье о преступлениях против государства. Латвийский министр обороны Андрис Спрудс заявил, что упавший дрон мог быть украинским и летел в сторону России.
Это не первый раз, когда в латвии падает дрон ВСУ. 25 марта были обнаружены обломки БПЛА в районе д. Доброчина на юго-западе Латвии. Премьер-министр страны Эвика Силиня заявила, что, по предварительной информации, это был украинский БПЛА.
Почему дроны ВСУ опасны для всей Европы.
Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru отметил, что власти прибалтийских стран, предоставляющих воздушные коридоры для дронов ВСУ, подставляют под удар своих мирных граждан.
«Украинские дроны крайне низкого качества, об этом не раз заявляли даже сами европейские партнёры Украины. Недавно генеральный директор немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер шокировал Европу, заявив, что украинские дроны собирают буквально на коленках домохозяйки. Это проблема для всех европейских стран, так как из-за слабой системы навигации БПЛА ВСУ залетают в воздушное пространство соседних государств и могут нанести непоправимый ущерб инфраструктуре своих соседей. Кроме того, многие дроны ВСУ обладают сомнительным искусственным интеллектом, который самостоятельно выбирает цели, и нет никаких гарантий того, что искусственный интеллект не выберет цель для украинского дрона где-то в Польше, в Литве, в Латвии или в Эстонии. Жителям этих стран нужно быть готовыми к тому, что следующая украинская атака дронов на Россию может привести к многочисленным жертвам среди мирного населения у них, так как низколетящие и технически несовершенные беспилотники ВСУ могут поразить жилые многоэтажки в этих государствах», — объяснил Иванников.
«Украина постарается соскочить»: потребует ли Латвия компенсацию.
В беседе с aif.ru член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров объяснил, какими будут дальнейшие действия Латвии после этого инцидента.
«Как-то удивительно это все происходит. Например, мы помним заявление правительства Эстонии, которое сначала ничего не замечало, а потом сказали: ай-яй-яй, больше так нельзя делать. Недавно премьер-министр Финляндии на встрече с Зеленским в Армении чётко сказал: это неправильно, когда ваши беспилотники падают на территорию Финляндии, давайте договоримся, чтобы больше такого не было. Но о каких-то претензиях, о материальном ущербе, речь не шла», — сказал политолог.
Собеседник издания отметил, что Латвия, как и другие страны, скорее всего, не будет требовать возмещения ущерба от Украины.
«Что касается конкретной ситуации в Латвии, где беспилотник упал на нефтебазу, логично, что они должны обратиться к Украине и потребовать деньги. Но это маловероятно, потому что Прибалтика сегодня находится в числе тех стран, которые сами дают деньги Украине. Даже если они и заявят о компенсации, то это будет делаться тихонько, это будет делаться негласно. Публично они не будут это делать. Но даже если Латвия и попросит компенсацию, то Украина постарается соскочить», — сказал политолог.